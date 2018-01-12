В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция – три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два, Хомс – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Хомс – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Хирбет-Огла провинции Алеппо населению выдано продовольствие, общий вес груза – 2,6 тонны, в населенном пункте Баду провинции Хомс выдано продовольствие общим весом 2,6 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 349 жителям.

В Минобороны также отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2325.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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