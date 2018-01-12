В Сирии около двух тысяч человек вернулись в свои дома за неделю

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Более 1,9 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за неделю, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.

Как следует из инфографики, медицинскую помощь получили 402 человека, среди которых 66 детей. За неделю было проведено три гуманитарные акции, доставлено около восьми тонн продовольствия. В процессе примирения участвуют 2325 населенных пунктов.

Согласно данным инфографики, к процессу примирения присоединились шесть населенных пунктов: Шения, Заафарана, Эль-Васита, Шасмин, Аль-Абудия и Тарфави. Сдано 50 единиц вооружения, обезврежено 88 фугасов и 15 противотанковых мин.