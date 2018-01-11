Более 230 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 230 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Центр по примирению ведет работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии, продолжает принимать участие в заседаниях комитетов национального примирения провинций Сирии, содействует решению проблем гуманитарной обстановки и созданию благоприятных условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.

"За сутки в свои дома вернулись 234 человека, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор — 201, в провинции Алеппо — 20, в провинции Хомс — 13 человек", — сказал Евтушенко.

Он отметил, что в населенный пункт Маалюля провинции Дамаск доставлены продукты питания и предметы личной гигиены общим весом более 2,5 тонны в ходе оказания гумпомощи. В этом же населенном пункте в рамках акции "Юнармия России — детям Сирии!" 197 детей получили рюкзаки со школьными принадлежностями и одежду, собранные российскими юнармейцами.

Военные врачи центра оказали медицинскую помощь 106 сирийцам, из них 35 — дети.

Центр также принял участие в обеспечении безопасности гумконвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб в провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 240 тонн.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>