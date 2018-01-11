Путин в разговоре с Эрдоганом отметил важность активизации усилий военных

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил необходимость активизации усилий военных и спецслужб для борьбы с террористами после атаки на Хмеймим, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиационную базу Хмеймим с использованием современных беспилотных летательных аппаратов. В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии", — говорится в сообщении.

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