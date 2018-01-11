Путин и Эрдоган подчеркнули важность реализации астанинских договоренностей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули важность реализации астанинских договоренностей по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии. Подчеркнута важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в частности, о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации", — говорится в сообщении.

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