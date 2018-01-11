МИД: уверения в том, что США в Сирии борются с террористами, не убедительны

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Уверения США в том, что их военные находятся в Сирии для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили, что Иордания 7 января одобрила разовую доставку гуманитарной помощи через границу королевства в лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на территории Сирии. 8 января в лагерь был доставлен груз с продуктами и предметами первой необходимости.

"Приветствуем доставку помощи нуждающимся в "Рукбане". Одновременно настаиваем на необходимости уважения при осуществлении гумпоставок суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, соблюдения норм международного гуманитарного права", — говорится в документе.

При этом, как указали в МИД РФ, лагерь "Рукбан" находится в пределах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, которая де-факто оккупирована вооруженными силами США. "В указанный район не допускаются подразделения сирийской армии и представители законных властей САР. В американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований. Для гуманитарных конвоев ООН, которые пытались попасть в "Рукбан" с сирийской территории, "граница" остается герметично закрытой. По различным оценкам, порядка 60 тысяч человек в "Рукбане" находятся в крайне бедственном положении, испытывают острую нехватку в продовольствии и медикаментах", — отмечается в документе.

В МИД РФ считают недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии.

"Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций. Напоминаем, что вооружённые силы США несут всю полноту ответственности в оккупированной ими 55-километровой зоне сирийского Эт-Танфа" — заключили в МИД РФ.