В Госдепе назвали цель американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Цель военных США в Сирии в будущем после победы над ИГ (запрещенная в РФ группировка) — это противостояние Ирану, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, выступая на слушаниях в Сенате.

"Мы глубоко обеспокоены деятельностью Ирана и способностью Ирана усилить эту активность… в Сирии", — сказал он, отвечая на вопрос одного из сенаторов, какова роль военных США в САР после победы над ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в России

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