В США признались, что не понимают российскую стратегию в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США не понимают, какая у РФ долгосрочная стратегия в Сирии, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, выступая на слушаниях в Сенате.

"Мы не понимаем долгосрочную стратегию России, если она есть", — сказал он, выступая выступая в Сенате.

"Первое, что нам приходит в голову — (России) хочется увидеть стабильность, она обеспокоена проецированием риска насильственного суннитского экстремизма на Кавказе, в самой России. Мы это понимаем и можем разделить. Но как служит среднесрочным или долгосрочным интересам России продление жизни режима (сирийских властей — ред.), который своим поведением спровоцировал взрыв этого насилия и экстремизма со стороны суннитов?" — задался вопросом Саттерфилд.

"Но вне зависимости от того, согласны (в России) с этим или нет, наша позиция по России остается: мы не будем легитимизировать альтернативный процесс (урегулирования), который независим и не поддержан генсеком (ООН)", — добавил он.

Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Астана принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись уже восемь раундов встреч. Странами-гарантами являются Россия, Турция и Иран. В конце января 2018 года по инициативе РФ в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии.