В Госдепе рассказали, как США будут бороться с присутствием Ирана в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США будут бороться с присутствием Ирана в Сирии с помощью "агрессивных санкций", заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, выступая на слушаниях в Сенате.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов, как именно Вашингтон собирается "избавиться от присутствия Ирана в Сирии", американский дипломат сообщил, что это будет "комбинация мер, и прежде всего — агрессивные санкции".

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