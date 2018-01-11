США и коалиция продолжат бороться с ИГ* в Сирии, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США и коалиция продолжат бороться с запрещенной в России террористической группировкой ИГ* в Сирии, в то время как "РФ объявила о завершении" этой борьбы, заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"В то время как Россия объявила, что борьба с ИГ* в Сирии закончилась, США и партнеры по коалиции не считают это как конец усилий. США привержены полной победой над ИГ*, Аль-Каидой* (запрещена в РФ) и другими террористическими организациями в Сирии", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

По его словам, "в отличие от Ирака, у нас нет правительства, которому мы доверяем и с кем мы могли бы работать".

"Мы не работаем и мы не будем работать с режимом Асада", — сказал Саттерфилд.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря прошлого года отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус. Выступая перед военными на базе в Хмеймиме, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ*, действуя без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещена в России

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