Политика США в Сирии угрожает будущему этой страны, заявили в Анкаре

АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Политика США в отношении сил самообороны сирийских курдов несет угрозу безопасности Турции и будущему Сирии, считает глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"США продолжают поддерживать террористов YPG, ставя под угрозу как безопасность Турции, так и будущее Сирии", — говорится в статье Чавушоглу в американском журнале Newsweek. Он отметил, что продолжающиеся поставки американского вооружения YPG подрывают территориальную целостность и мир в Сирии. По его словам, от "насилия террористов YPG в Турцию бежали 300 тысяч сирийских курдов, которые все еще не могут вернуться в свои дома".

"Законным представителем интересов сирийских курдов является Курдский национальный совет Сирии (ENKS). Он принимает участие в женевских переговорах и входит в число участников предстоящего Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи", — пишет Чавушоглу.

Он вновь отметил ошибочность решения США "использовать одну террористическую организацию в борьбе с другой". "Им необходимо незамедлительно исправить эту ошибку", — говорится в статье турецкого министра.

По его мнению, обеспечить устойчивое урегулирование в Сирии можно путем международных переговоров и выполнения резолюции Совбеза ООН №2254. "Только в случае выполнения этих условий Конгресс нацдиалога в Сочи сможет дополнить женевский процесс", — заключает Чавушоглу.

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