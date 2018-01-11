В Генштабе рассказали, когда новые дроны появились у боевиков в Сирии

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Появление дронов новых типов у боевиков в Сирии было зафиксировано через считанные дни после поступления их в продажу в разных странах, сообщил журналистам в четверг начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

"При этом следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах", — заявил Новиков.

По его словам, Генштаб проводит специальные исследования для установления страны-изготовителя дронов, использованных для нанесения ударов по объектам ВС РФ в Сирии.

Он также отметил, что в разработке дронов, оказавшихся у террористов в Сирии, участвовали специалисты, учившиеся в странах-производителях беспилотников.

"Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами", — подчеркнул Новиков.

В ночь на 6 января на российская авиабаза "Хмеймим" подверглась атаке террористов с использованием ударных беспилотников. В ударе по российским военным объектам были задействованы 13 беспилотников самолетного типа. Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома.