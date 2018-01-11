МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сборка и применение беспилотников террористами в Сирии в единой системе является сложной инженерной задачей, требующей спецподготовки, знаний и опыта, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он рассказал, что специалисты МО РФ провели детальную оценку конструкции и возможностей данных дронов. Новиков отметил, что "при кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники".

Подчеркивается, что используемые для производства подобных беспилотников комплектующие — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже.

"Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", — подчеркнул представитель Генштаба ВС РФ.

Новиков также отметил, что создание беспилотников, задействованных в атаке на российские объекты в Сирии в ночь на 6 января, невозможно в кустарных условиях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

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