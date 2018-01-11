В Генштабе рассказали, что помогло отразить атаку дронов в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Созданные на российских объектах в Сирии системы обнаружения, поражения и подавления позволили отразить атаку дронов в ночь на 6 января, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

"В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января", — сказал Новиков.

В ночь на 6 января на российская авиабаза "Хмеймим" подверглась атаке террористов с использованием ударных беспилотников. В ударе по российским военным объектам были задействованы 13 беспилотников самолетного типа. Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома.