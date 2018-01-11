В Генштабе рассказали, какие БПЛА использовали боевики в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. До недавнего времени боевики в Сирии использовали БПЛА чаще для разведки, изредка для нападения, это были кустарно собранные аппараты, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

"До недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте. Как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже", — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.