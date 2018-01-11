МАХАЧКАЛА, 11 янв — РИА Новости. Курдские ополченцы задержали на границе Сирии и Турции боевика "Исламского государства"* — уроженца Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Мужчина пособничал боевикам в Дагестане, а именно в Каспийске, бежал в Египет в 2010 году и провел там три года, затем перебрался в Сирию, где влился в ряды ИГИЛ*. При попытке пересечь турецкую границу его задержали курды. Задержали вместе с женой и двумя детьми", — рассказал собеседник агентства.

Источник предположил, что мужчина с семьей в ближайшее время все-таки перейдет турецкую границу, так как курды, скорее всего, не намерены их долго задерживать.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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