Песков рассказал о контактах России, Турции и Ирана по Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Контакты России, Ирана и Турции необходимы для процесса реализации договоренностей о зонах деэскалации в Сирии и политического урегулирования в этой стране, тесный диалог будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Процесс реализации договоренности о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности, подготовка национального конгресса в Сочи требуют постоянных контактов на различных уровнях — на экспертном, на высоком, на ином. Эти контакты осуществляются, и, конечно, такой тесный диалог будет продолжаться", — сказал Песков журналистам, комментируя информацию о вызове в Турции послов Ирана и России.

Газета Daily Sabah со ссылкой на МИД Турции 9 января сообщила о вызове внешнеполитическим ведомством послов России и Ирана. В публикации говорилось, что целью действий МИД Турции стало выражение протеста после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе. По сообщению газеты, Турция попросит дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что правительственные войска под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на умеренную оппозицию в провинции Идлиб.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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