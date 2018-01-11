Российские военные ведут переговоры о гумпомощи для лагеря Эр-Рукбан

ДАМАСК, 11 янв – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры о доставке гуманитарной помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан у сирийско-иорданской границы и уже подготовили груз для отправки, рассказал журналистам представитель центра Владимир Мелешин.

"Российским Центром по примирению подготовлен груз продовольствия, медикаментов и теплых вещей для отправки беженцам в лагерь Эр-Рукбан. В состав конвоя войдет медицинский транспорт для эвакуации тяжелобольных. Сейчас главная задача — доставить этот груз до места", — сказал Мелешин.

Лагерь сирийских беженцев Эр-Рукбан расположен в районе Эт-Танф (провинция Хомс), который, по информации министерства по примирению арабской республики, находится в окружении боевиков сирийской оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенна в России), десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Эт-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их в королевство как по соображениям безопасности, так и из-за экономических сложностей. Так появился лагерь Эр-Рукбан.

В настоящее время беженцы оказались в тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта, и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют любые попытки беженцев покинуть лагерь и не пускают туда гуманитарные конвои сирийского правительства.

Российский Центр по примирению враждующих сторон неоднократно заявлял о своей готовности оказать гуманитарную помощь беженцам в Эр-Рукбане, сопроводить туда с сирийской территории колонны с гуманитарной помощью по линии ООН и от правительства Сирийской Арабской Республики. Тем не менее вопрос предоставления гарантий безопасности любым гумконвоям внутри 55-километровой так называемой "зоны деконфликтации" остается открытым. Без таких гарантий передвижение гуманитарных конвоев чрезвычайно опасно, поскольку в районе Эт-Танф находится большое количество вооруженных боевиков, которые теперь никому не подчиняются, кроме своих главарей.