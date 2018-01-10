В Иране отметили роль сотрудничества с Россией в урегулировании в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана сыграло важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии и в регионе в целом, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на переговорах в российской столице с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сотрудничество между Ираном и Россией смогло сыграть эффективную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом в нашем регионе, в нашем чувствительном регионе", — сказал Зариф.

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