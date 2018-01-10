Источник рассказал о боях сирийской армии с боевиками у авиабазы в Идлибе

ДАМАСК, 10 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска ведут ожесточенные бои с боевиками из группировки "Джебхат ан-Нусра"* на подступах к авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
По его словам, авиация наносит по террористам "интенсивные удары", также применяется артиллерия.
Сирийская армия за минувший день выбила террористов из двенадцати деревень и вплотную подошла к периметру военного аэродрома.
Накануне источник рассказал, что войска заняли позиции в четырех километрах от авиабазы. Собеседник агентства добавил, что армия развивает наступление на юго-востоке провинции, где ей противостоит "Джебхат ан-Нусра"* и союзные ей бандформирования.
Авиабаза Абу-Духур располагается менее чем в 40 километрах от города Идлиб. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года. На сегодняшний день база контролируется боевиками разных группировок, включая "Джебхат ан-Нусру"*.
*Запрещенная в России террористическая организация
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