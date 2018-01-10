Песков рассказал о подготовке к конгрессу национального диалога Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Встреча глав России, Турции и Ирана по Сирии на высшем уровне в графике пока не значится, решение о таких контактах принимается по необходимости, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока контактов на высшем уровне в графике не значится, но вы знаете, что они возникают достаточно оперативно при необходимости", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не планируется ли встреча президентов трех стран-гарантов перед конгрессом национального сирийского диалога, который пройдет 29-30 января в Сочи.

Он пояснил, что переговоры о проведении конгресса нацдиалога Сирии сейчас идут на экспертном уровне, и странам-гарантам надо завершить согласование списка участников.

"Идут достаточно интенсивные контакты на экспертном уровне. Вы знаете, что перед тем, как собрать конгресс, необходимо завершить работу по выверке списков участников, что требует высокой степени синхронизации трех стран-гарантов, а именно Москвы, Тегерана и Анкары. Эта работа на экспертном уровне продолжается", — сказал Песков.

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