Песков рассказал о подготовке к конгрессу национального диалога Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Встреча глав России, Турции и Ирана по Сирии на высшем уровне в графике пока не значится, решение о таких контактах принимается по необходимости, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока контактов на высшем уровне в графике не значится, но вы знаете, что они возникают достаточно оперативно при необходимости", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не планируется ли встреча президентов трех стран-гарантов перед конгрессом национального сирийского диалога, который пройдет 29-30 января в Сочи.
"Идут достаточно интенсивные контакты на экспертном уровне. Вы знаете, что перед тем, как собрать конгресс, необходимо завершить работу по выверке списков участников, что требует высокой степени синхронизации трех стран-гарантов, а именно Москвы, Тегерана и Анкары. Эта работа на экспертном уровне продолжается", — сказал Песков.
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