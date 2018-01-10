БЕЙРУТ, 10 янв – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Молодой сириец Мохаммад Кики вспоминает о своем бегстве из Сирии: "К берегу в Турции нас свезли еще до рассвета. Людей у лодки собралось в три раза больше, чем посудина может увезти. Мало кто из нас предполагал, какие испытания ждут нас в ближайшие месяцы".
Он бежал от войны через Турцию в Европу, в Голландию, но спустя два года вернулся в родной Дамаск.
Из Турции в Европу
Мохаммад оказался из той категории сирийцев, которые приняли решение идти дальше — в Европу. Понимая, что в Турции и Ливане сограждан так много, что работы и помощи на всех не хватит, он, отдав последние средства, как и другие сотни тысяч сирийцев, рискуя жизнью, отправился покорять Старый Свет.
В Турции война породила десятки предприимчивых контрабандистов, которые за отдельную плату давали беженцам ту надежду, к которой они стремились изо всех сил.
До Греции из Бодрума плыть недалеко. Лодка, рассчитанная человек на 20, везла к европейскому берегу почти полсотни женщин, детей и мужчин. От большого количества людей водный транспорт сильно осел, и любая, даже маленькая волна обдавала пассажиров соленой водой.
"Я думал, мы не доплывем. Лодка шла медленно, от сырости становилось только холодней. Ближе к Греции на теле не было ничего сухого, — продолжает рассказ сириец. — На берегу встретила полиция и направила всех в палаточный городок. Зимний холод усугублял положение. Согреться негде. Волонтеры раздали нам еды. Я поспал в палатке несколько часов, а после нашел автобус до границы с Македонией".
Пешком по красивой Европе
"Все было как в страшном сне. Через границу, казалось, переходили тысячи людей. Кто-то шел к автобусам, я вместе с сотнями сирийцев пошел пешком. Каждые несколько километров стояли люди в форме. Это было безумие. Я — нормальный мужчина — замерз, и одежда до сих пор была мокрая, еле выносил усталость, а были люди с детьми, и некоторые из той же лодки — и тоже шли. В Македонии вновь остановились в палаточном городке. Там сотрудники какой-то службы записали наши имена и паспортные данные тех, у кого были документы. Дали еды, воды и одеяла, чтобы согреться", — говорит он.
После Македонии путешествие тридцатилетнего парня продолжилось по Сербии. Самое приятное из воспоминаний Мохаммада – это неописуемая красота природы и вежливость людей на его долгом пути.
Путь из Сербии через Венгрию и Германию занял почти два месяца. Собеседник вспоминает, что пройдя сотни километров от лагеря к лагерю, он мечтал лишь скорей оказаться в Голландии и встретить своего знакомого. В Германии, созвонившись с товарищем, Мохаммад достал билет на поезд и спустя несколько часов, впервые в жизни прокатившись на поезде, он практически без сил вышел на вокзале города Арнем, где его встретил земляк.
Разочарование
Он сделал все, как ему сказали. Сотрудники миграционной службы забрали документы и разместили его во временном общежитии. По воспоминаниям Кики, в комнате, где он жил около месяца, вместе с ним находилось около 15 человек.
"В комнате тесно. Языка мы не знаем, денег нет. Поэтому за пределы лагеря практически не выходил, разве что иногда просто прогуляться. Каждый день нас обеспечивали питанием трижды. Все беженцы старались держаться обособлено, и это еще больше вводило в депрессию. Казалось, что все хотят быть похожи на европейцев: каждый сам за себя. Мы как будто забыли, кто мы есть. Вместо двух недель прошло восемь месяцев, в течение которых менялись лишь общежития, куда меня переводили", — говорит Кики.
После получения разрешения на временное проживание Мохаммада поселили в городке на севере страны. Питание на месте уже постоянного пребывания обеспечивали только дважды в день, но при этом каждый сириец получил банковскую карту, на которую раз в неделю начислялось 57 евро. Для отдельного проживания из них необходимо платить 35-45 евро.
Местные власти разрешали новым поселенцам работать только после обучения. Всем вновь прибывшим давалась возможность бесплатно выучить язык и получить среднее специальное образование.
"Взрослым язык давался тяжело. Дети же успевали научиться и адаптироваться в течение нескольких месяцев ожидания документов. Это сильно помогало родителям в быту и при общении с местными", — рассказывает Кики об особенностях жизни в статусе беженца.
Новости из дома
"За два года я лишь ушел в депрессию. Думаю, как и многие другие, мы тут не нужны. В Голландии даже сирийцы стали чужими друг для друга. Каждый день похож на предыдущий. Казалось, время остановилось. А если оставаться, надо проучиться еще года три, и только тогда можно работать. Я понял, что поездка в Европу была моей большой ошибкой", — продолжает Мохаммад.
"Взрослым тяжело изменить свои традиции и привычный образ жизни. В Европе есть чувство, что ты изгой, а дома ты живешь с достоинством. В Сирии зарплата маленькая, но есть свой дом и родные, и теперь, когда террористов почти победили, найдется работа для всех желающих, так как нам предстоит восстановить свою страну. У детей иначе — они быстро схватывают и привыкают и становятся, как европейцы. Думаю, многие родители принимают решение отказаться от своего комфорта в надежде на европейское будущее своих детей", — объясняет Мохаммад.
Дамаск
Мохаммад — один из десятков тысяч сирийцев, который не планировал покидать родной дом навсегда. Его главной задачей было найти работу, чтобы обеспечить финансово своих родных в Сирии. Спустя два с лишним года он подал заявление в миграционную службу о желании вернуться на родину. Власти Нидерландов бесплатно обеспечили сирийцу быстрое возвращение, которое заняло всего несколько часов перелета.
Бывший беженец уже несколько месяцев работает в родном городе, принимает участие в волонтерских гуманитарных программах и, по его словам, обязательно еще раз вернется в Европу, но уже с фотоаппаратом в качестве туриста.
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