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Война в Сирии
Война в Сирии

"В Европе ты как изгой": сирийский беженец рассказал о возвращении домой

09:2810.01.2018
(обновлено: 09:47 10.01.2018)
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© Фото : предоставлено Мохаммадом КикиСирийский беженец Мохаммад КикиСирийский беженец Мохаммад Кики
© Фото : предоставлено Мохаммадом Кики

БЕЙРУТ, 10 янв – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Молодой сириец Мохаммад Кики вспоминает о своем бегстве из Сирии: "К берегу в Турции нас свезли еще до рассвета. Людей у лодки собралось в три раза больше, чем посудина может увезти. Мало кто из нас предполагал, какие испытания ждут нас в ближайшие месяцы".

Он бежал от войны через Турцию в Европу, в Голландию, но спустя два года вернулся в родной Дамаск.

© Фото : предоставлено Мохаммадом КикиСирийский беженец Мохаммад Кики
© Фото : предоставлено Мохаммадом Кики
Сирийский беженец Мохаммад Кики

Из Турции в Европу

Сирийские беженцы на турецкой границе
© AFP 2017 / Ozan Kose
"Для Европы мы второй сорт". Беженцы из Сирии возвращаются в свои дома
С начала конфликта в Сирии страну покинули миллионы граждан. Причины вынужденной эмиграции абсолютно разные, желание у всех одно – спасти свою жизнь и жизни близких. Более 4 миллионов сирийцев остановились в соседних странах: Ливан, Иордания и Турция. Беженцы в большинстве своем по несколько лет проживают в палаточных лагерях или ютятся семьями в небольших съемных квартирах и ждут, когда в их родных городах восстановится порядок.

Мохаммад оказался из той категории сирийцев, которые приняли решение идти дальше — в Европу. Понимая, что в Турции и Ливане сограждан так много, что работы и помощи на всех не хватит, он, отдав последние средства, как и другие сотни тысяч сирийцев, рискуя жизнью, отправился покорять Старый Свет.

В Турции война породила десятки предприимчивых контрабандистов, которые за отдельную плату давали беженцам ту надежду, к которой они стремились изо всех сил.

Мигранты в Европе. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"В Турции оставаться не было перспектив, тогда казалось, что хорошая жизнь ждет в Европе. Я собрал полторы тысячи долларов, нашел проводника и спустя несколько дней добрался до Бодрума в предвкушении долго приключения. Правда, попав на лодку, понял, что это не вояж, а испытание ценою в собственную жизнь, но назад дороги нет", — вспоминает Мохаммад.

До Греции из Бодрума плыть недалеко. Лодка, рассчитанная человек на 20, везла к европейскому берегу почти полсотни женщин, детей и мужчин. От большого количества людей водный транспорт сильно осел, и любая, даже маленькая волна обдавала пассажиров соленой водой.

"Я думал, мы не доплывем. Лодка шла медленно, от сырости становилось только холодней. Ближе к Греции на теле не было ничего сухого, — продолжает рассказ сириец. — На берегу встретила полиция и направила всех в палаточный городок. Зимний холод усугублял положение. Согреться негде. Волонтеры раздали нам еды. Я поспал в палатке несколько часов, а после нашел автобус до границы с Македонией".

© Фото : предоставлено Мохаммадом КикиСирийский беженец Мохаммад Кики
© Фото : предоставлено Мохаммадом Кики
Сирийский беженец Мохаммад Кики

Пешком по красивой Европе

Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам Мохаммада, он в отличие от многих соотечественников, с которыми ему довелось познакомиться на своем пути, знал конечный пункт назначения. Знакомые, уехавшие в Голландию, и убедили его отправиться в путешествие.

"Все было как в страшном сне. Через границу, казалось, переходили тысячи людей. Кто-то шел к автобусам, я вместе с сотнями сирийцев пошел пешком. Каждые несколько километров стояли люди в форме. Это было безумие. Я — нормальный мужчина — замерз, и одежда до сих пор была мокрая, еле выносил усталость, а были люди с детьми, и некоторые из той же лодки — и тоже шли. В Македонии вновь остановились в палаточном городке. Там сотрудники какой-то службы записали наши имена и паспортные данные тех, у кого были документы. Дали еды, воды и одеяла, чтобы согреться", — говорит он.

После Македонии путешествие тридцатилетнего парня продолжилось по Сербии. Самое приятное из воспоминаний Мохаммада – это неописуемая красота природы и вежливость людей на его долгом пути.

Путь из Сербии через Венгрию и Германию занял почти два месяца. Собеседник вспоминает, что пройдя сотни километров от лагеря к лагерю, он мечтал лишь скорей оказаться в Голландии и встретить своего знакомого. В Германии, созвонившись с товарищем, Мохаммад достал билет на поезд и спустя несколько часов, впервые в жизни прокатившись на поезде, он практически без сил вышел на вокзале города Арнем, где его встретил земляк.

© Фото : предоставлено Мохаммадом КикиСирийский беженец Мохаммад Кики
© Фото : предоставлено Мохаммадом Кики
Сирийский беженец Мохаммад Кики

Разочарование

Старый город в Таллине
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мой знакомый отвез меня в лагерь, где жил сам, накормил, дал чистой одежды. Я на какое-то время почувствовал, что все самое страшное позади. Рассказал о своем путешествии, показал разбитые от долгих переходов ноги, и в голове постоянно крутились картинки действительно красивой Европы. Утром товарищ мне сказал, что я должен пойти и отдать документы в миграционную службу, чтобы мне оформили статус беженца. Сказал, что придется потерпеть пару недель", — продолжает свою историю Мохаммад.

Он сделал все, как ему сказали. Сотрудники миграционной службы забрали документы и разместили его во временном общежитии. По воспоминаниям Кики, в комнате, где он жил около месяца, вместе с ним находилось около 15 человек.

"В комнате тесно. Языка мы не знаем, денег нет. Поэтому за пределы лагеря практически не выходил, разве что иногда просто прогуляться. Каждый день нас обеспечивали питанием трижды. Все беженцы старались держаться обособлено, и это еще больше вводило в депрессию. Казалось, что все хотят быть похожи на европейцев: каждый сам за себя. Мы как будто забыли, кто мы есть. Вместо двух недель прошло восемь месяцев, в течение которых менялись лишь общежития, куда меня переводили", — говорит Кики.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

Беженцы на железнодорожной станции Кеми, Финляндия
© AFP 2017 / Lehtikuva/ Jussi Nukari
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По его воспоминаниям, люди в Голландии очень отзывчивые, на улицах в маленьких городках достаточно показать название улицы, где ты живешь, и почти любой тебя проводит или постарается объяснить, как пройти. Волонтеры в общежитиях доброжелательные. Всегда старались помочь в быту и заботились о горячей еде.

После получения разрешения на временное проживание Мохаммада поселили в городке на севере страны. Питание на месте уже постоянного пребывания обеспечивали только дважды в день, но при этом каждый сириец получил банковскую карту, на которую раз в неделю начислялось 57 евро. Для отдельного проживания из них необходимо платить 35-45 евро.

Местные власти разрешали новым поселенцам работать только после обучения. Всем вновь прибывшим давалась возможность бесплатно выучить язык и получить среднее специальное образование.

"Взрослым язык давался тяжело. Дети же успевали научиться и адаптироваться в течение нескольких месяцев ожидания документов. Это сильно помогало родителям в быту и при общении с местными", — рассказывает Кики об особенностях жизни в статусе беженца.

© Фото : предоставлено Мохаммадом КикиСирийский беженец Мохаммад Кики
© Фото : предоставлено Мохаммадом Кики
Сирийский беженец Мохаммад Кики

Новости из дома

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© РИА Новости / Артем Пучков
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Спустя два года после отплытия от берегов Турции Мохаммад начал получать из Сирии новости о родственниках. Близкие рассказывали, что боевиков в его поселении под Дамаском нет, полным ходом идет восстановление инфраструктуры и разрушенных домов. Каждый раз, как только доводилось связаться с родным домом, у беженца зрела мысль вернуться на родину.

"За два года я лишь ушел в депрессию. Думаю, как и многие другие, мы тут не нужны. В Голландии даже сирийцы стали чужими друг для друга. Каждый день похож на предыдущий. Казалось, время остановилось. А если оставаться, надо проучиться еще года три, и только тогда можно работать. Я понял, что поездка в Европу была моей большой ошибкой", — продолжает Мохаммад.

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Многие беженцы из числа знакомых Кики начали возвращаться домой, как только узнавали об освобождении их сел и городов. Однако большее количество сирийцев с детьми принимали решение остаться, в надежде на другое будущее своим детям.

"Взрослым тяжело изменить свои традиции и привычный образ жизни. В Европе есть чувство, что ты изгой, а дома ты живешь с достоинством. В Сирии зарплата маленькая, но есть свой дом и родные, и теперь, когда террористов почти победили, найдется работа для всех желающих, так как нам предстоит восстановить свою страну. У детей иначе — они быстро схватывают и привыкают и становятся, как европейцы. Думаю, многие родители принимают решение отказаться от своего комфорта в надежде на европейское будущее своих детей", — объясняет Мохаммад.

© Фото : предоставлено Мохаммадом КикиСирийский беженец Мохаммад Кики
© Фото : предоставлено Мохаммадом Кики
Сирийский беженец Мохаммад Кики

Дамаск

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Отток беженцев продолжается не только из Европы. Сирийцы возвращаются в свои дома из Ливана и Турции. Еще в 2016 году в Ливане проживало, по официальным данным, около 1,5 миллиона беженцев на 4 миллиона населения страны. Сегодня зарегистрировано меньше миллиона.

Мохаммад — один из десятков тысяч сирийцев, который не планировал покидать родной дом навсегда. Его главной задачей было найти работу, чтобы обеспечить финансово своих родных в Сирии. Спустя два с лишним года он подал заявление в миграционную службу о желании вернуться на родину. Власти Нидерландов бесплатно обеспечили сирийцу быстрое возвращение, которое заняло всего несколько часов перелета.

Бывший беженец уже несколько месяцев работает в родном городе, принимает участие в волонтерских гуманитарных программах и, по его словам, обязательно еще раз вернется в Европу, но уже с фотоаппаратом в качестве туриста.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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