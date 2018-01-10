Небензя рассказал, чем должна заняться международная коалиция в Сирии

ООН, 10 янв — РИА Новости. Участники международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* должны заняться восстановлением сирийской Ракки после ее освобождения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя по итогам созванных по инициативе России закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в городе.

"Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ*, должны также принять на себя ответственность за восстановление города. Но на данный момент процесс идет очень медленно. И мы об этом заявили", — сказал Небензя журналистам.

По его словам, представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов, выступивший с докладом СБ ООН по ситуации, не дал "полной оценки ситуации в Ракке". "Но мы понимаем причины этого и призываем УКГВ провести такую оценку", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что "гуманитарная ситуация в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит". По словам постпреда, после операции возглавляемой США коалиции против ИГ* "весь город заминирован, полон трупов убитых людей". Он также отметил, что есть риск эпидемии, так как "отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений".

Ракка до ее освобождения поддерживаемыми коалицией силами была "административным центром" захваченных ИГ* территорий в Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация