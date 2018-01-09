Минобороны сообщило о нарушениях перемирия в Идлибе и Дамаске

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Центром по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки были зафиксированы немногочисленные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибе и Дамаске, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные немногочисленные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригородах Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в населённом пункте Эт-Телль российским Центром по примирению проведена рабочая встреча с представителями народного органа по примирению населенного пункта Хараста в целях обсуждения условий примирения враждующих сторон в районе населенных пунктов Хараста и Дума в зоне деэскалации "Восточная Гута". На проведенной в городе Алеппо рабочей встрече с представителем партии "Баас" проработаны детали вывода членов вооруженных формирований оппозиции из населённого пункта Тайха. Центром по примирению проводится работа по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

Сообщается, что за прошедшие сутки обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба в провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 180 тонн. В ходе заседания Комитета национального примирения провинции Риф Дамаск обсуждены основные направления участия российского Центра по примирению в реализации Плана проведения гуманитарных конвоев ООН и других гуманитарных организаций в январе-феврале 2018 года.

Добавляется, что продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 226 человек, в том числе в провинции ДЕейр-эз-Зор– 170, в провинции Алеппо – 44, в провинции Хомс – 12 человек.