В Сирии предостерегли Иорданию от ввоза оружия вместе с гумпомощью беженцам

БЕЙРУТ, 9 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Доставка гуманитарной помощи в лагерь беженцев на сирийско-иорданской границе через Иорданию может быть использована для передачи оружия и боеприпасов для находящихся там террористов, сказал РИА Новости глава сирийского совета по правам человека (СПЧ) Ахмад Хазем.

Ранее представитель иорданского МИД Мухаммед аль-Кияд заявил, что Иордания дала разрешение ООН на разовую доставку гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан.

"Мы боимся, что может повториться та ситуация (провоз оружия в гуманитарных конвоях через Турцию — ред.) в лагере Эр-Рукбан на иорданской границе. И все это будет происходить при координации Иордании с вооруженными террористическими группировками, с одной стороны, и Иорданией и американцами, с другой. И мы знаем, что они натворили в регионе в целом и в Сирии, в частности. Через Турцию в Идлиб была доставлена помощь, вместе с которой ввезли оружие, боеприпасы и ракеты. Мы боимся повторения этого. Если это случится, то опять негативно скажется на мирных жителях, происходящее в стране и на мирный процесс. Поэтому это будет действием в поддержку терроризма, а не в целях борьбы с ним", — сказал Хазем.

По словам правозащитника, СПЧ приветствует любую инициативу и усилия, направленные на помощь сирийским беженцам и временно перемещенным лицам. Но при этом необходимо принять меры, которые исключат вероятность использование гуманитарных конвоев как средство снабжения боевиков оружием и боеприпасами.

"Мы согласовывали проезд колонн Красного Креста и ООН через Турцию. И, к сожалению, они провозили оружие под гуманитарной помощью. К примеру, первый и второй ряд — это рис или крупа, а под ними — оружие и боеприпасы для боевиков и террористов… Поэтому необходима независимая комиссия по наблюдению за провозимым грузом через Иорданию", — пояснил собеседник агентства.

В конце 2017 года была сформирована колонна с гуманитарным грузом для жителей Эр-Рукбана при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР и сирийского правительства. Однако помощь не была отправлена, так как не было получено гарантий, что груз дойдет до места назначения.

Хазем добавил, что боевики, которые контролируют лагерь Эр-Рукбан, не позволяют беженцам покинуть его, убеждая международную общественность, что там есть гражданские и они нуждаются в помощи.

"Под этим предлогом могут быть ввезены гуманитарные грузы ООН, но вместе с ними может быть ввезено оружие и все необходимое для боевиков, и все это может происходить в координации с боевиками в данном районе и под покровительством США, которые заняли ту территорию", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о сообщениях в интернете о формировании в лагере Эр-Рукбан вооруженных отрядов из боевиков якобы для наведения порядка, правозащитник сказал: "Наша точка зрения по данному вопросу: возможно, и есть так называемый центр безопасности (в Эр-Рукбане — ред.). Они (помимо запрета на выезд — ред.) объявили комендантский час с вечера до утра под предлогом пресечения контрабанды оружия и прочего, но на самом деле это сделано для устрашения, что создало условия для беспрепятственного решения их задач, будь то провоз оружия или других действий в интересах вооруженных группировок. Это очень важный вопрос, и такова обстановка со слов тех, кто живет в самом лагере Эр-Рукбан".

Лагерь сирийских беженцев Эр-Рукбан расположен в районе Эт-Танф (провинция Хомс) в 20 км от военной базы США, рядом с которой американцы раньше готовили боевиков сирийской оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию боевиков ИГ*, десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в район Эт-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их к себе как по соображениям безопасности, так и из-за экономических сложностей. Так появился лагерь Эр-Рукбан.

Беженцы находятся в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта, и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр так называемой 55-километровой "зоны деконфликтации", прикрываемой с воздуха американской авиацией, и не пускают в лагерь гуманитарные конвои сирийского правительства.

Госдепартамент США перестал выделять Пентагону средства на содержание находящихся в Эт-Танфе группировок, поэтому боевики со своими семьями перебрались в Эр-Рукбан, либо поселились по соседству, ухудшая и без того сложную гуманитарную и криминальную обстановку.

Российский Центр по примирению враждующих сторон неоднократно заявлял о своей готовности оказать гуманитарную помощь беженцам в Эр-Рукбане, сопроводить туда колонны с гуманитарной помощью по линии ООН и от правительства Сирии.

Тем не менее, американская сторона отказывается предоставить гарантии безопасности любым конвоям внутри 55-километровой зоны. Без таких гарантий передвижение гуманитарных конвоев чрезвычайно опасно, поскольку в районе Эт-Танф находится большое количество вооруженных американцами боевиков, которые теперь никому не подчиняются, кроме своих главарей.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>