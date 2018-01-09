Евкуров: уехавшие за мужьями в Сирию и Ирак жены знали, куда и зачем едут

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Нужно внимательно относиться к возвращающимся на родину женам россиян, которые в свое время уехали воевать на Ближний Восток, так как большинство женщин знали, куда и зачем едут их мужья, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
По словам Евкурова, большинство россиянок, оказавшихся на территории Сирии и Ирака, понимали, куда и зачем едут их мужья. "Большинство жен знали, куда едут и для чего едут. В целом, надо очень внимательно относиться к этим людям, нужна какая-то фильтрация, чтобы из десяти жен, которые возвращаются домой, две не оказались вербовщицами и не стали портить нашу молодежь. Этого нельзя допускать", — сказал Евкуров.
Он также рассказал, что были случаи, когда жены возвращались в республику из Турции, Египта, даже Германии, когда узнавали, что муж поехал не учиться.
"Понимали, что их обманули. Они приезжали обратно с детьми, мы им помогали. Примерно восемь таких случаев у нас. Сейчас они живут своей обычной мирной жизнью", — сказал Евкуров.
* Террористическая организация, запрещенная в России