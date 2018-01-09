Евкуров: уехавшие за мужьями в Сирию и Ирак жены знали, куда и зачем едут

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Нужно внимательно относиться к возвращающимся на родину женам россиян, которые в свое время уехали воевать на Ближний Восток, так как большинство женщин знали, куда и зачем едут их мужья, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Дагестане говорила, что на территории Сирии и Ирака после разгрома ИГ* находятся несколько тысяч россиян с детьми, некоторые из них перебрались в соседние арабские страны. На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

По словам Евкурова, большинство россиянок, оказавшихся на территории Сирии и Ирака, понимали, куда и зачем едут их мужья. "Большинство жен знали, куда едут и для чего едут. В целом, надо очень внимательно относиться к этим людям, нужна какая-то фильтрация, чтобы из десяти жен, которые возвращаются домой, две не оказались вербовщицами и не стали портить нашу молодежь. Этого нельзя допускать", — сказал Евкуров.

При этом он отметил, что среди жен были и те, кого вывезли из страны обманным путем. "Мужья говорили, что едут учиться в Египет, а потом оказывалось, что едут воевать. И куда женщине деваться, когда она одна в чужой стране находится с ребенком на руках? Куда муж, туда и пойдет", — пояснил глава Ингушетии.

Он также рассказал, что были случаи, когда жены возвращались в республику из Турции, Египта, даже Германии, когда узнавали, что муж поехал не учиться.

"Понимали, что их обманули. Они приезжали обратно с детьми, мы им помогали. Примерно восемь таких случаев у нас. Сейчас они живут своей обычной мирной жизнью", — сказал Евкуров.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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