Путин, направляя в Сирию батальоны из СКФО, попал в точку, считает Евкуров

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, направив в Сирию полицейских-суннитов из республик Северного Кавказа, учел противостояние между направлениями ислама и попал в точку, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что его идея направить в Сирию военных полицейских из республик Северного Кавказа была правильной, так как мусульмане Северного Кавказа в основном сунниты, благодаря чему им доверяет и местное суннитское население, и власти страны.

Евкуров пояснил, что алавиты, сунниты, шииты и представители других исламских религиозных направлений, к сожалению, постоянно конфликтуют, несмотря на то что это одна религия.

"Владимир Владимирович учел это противостояние и предложил направить в Сирию суннитские батальоны из северокавказских республик. Наши ребята после первой же командировки рассказывали, что сирийцы, узнав, что они тоже сунниты, сразу начали сближение. Для них было удивительно узнать, что, оказывается, в России тоже есть мусульмане-сунниты, и это добавило уважения к нашей стране", — сказал Евкуров.

По мнению Евкурова, Путин, посетивший в декабре российскую военную базу Хмеймим в Сирии, тем самым показал, что ценит труд российских военных.

Россия проводила операцию против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря президент Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

"Наш верховный главнокомандующий сам побывал в Сирии и принял парад победы. Такого не было никогда… Ни генсек советского образца, ни руководители современной России не выезжали в зону боевых действий, не поднимали боевой дух солдат и не показывали своим присутствием, что "ребята, вы молодцы, вы выполнили мой приказ, приказ Родины, я вам благодарен". Это дорогого стоит для любого солдата", — сказал Евкуров.

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По его словам, это показало не только российским военнослужащим, но и всему миру, "что наш Верховный главнокомандующий ценит и уважает труд наших военных, и для министра обороны, и для начальника генерального штаба, в целом для всех — это огромная поддержка".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.

*Запрещенная в России террористическая организация.