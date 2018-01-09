Путин, направляя в Сирию батальоны из СКФО, попал в точку, считает Евкуров

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, направив в Сирию полицейских-суннитов из республик Северного Кавказа, учел противостояние между направлениями ислама и попал в точку, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров пояснил, что алавиты, сунниты, шииты и представители других исламских религиозных направлений, к сожалению, постоянно конфликтуют, несмотря на то что это одна религия.
"Владимир Владимирович учел это противостояние и предложил направить в Сирию суннитские батальоны из северокавказских республик. Наши ребята после первой же командировки рассказывали, что сирийцы, узнав, что они тоже сунниты, сразу начали сближение. Для них было удивительно узнать, что, оказывается, в России тоже есть мусульмане-сунниты, и это добавило уважения к нашей стране", — сказал Евкуров.
По мнению Евкурова, Путин, посетивший в декабре российскую военную базу Хмеймим в Сирии, тем самым показал, что ценит труд российских военных.
"Наш верховный главнокомандующий сам побывал в Сирии и принял парад победы. Такого не было никогда… Ни генсек советского образца, ни руководители современной России не выезжали в зону боевых действий, не поднимали боевой дух солдат и не показывали своим присутствием, что "ребята, вы молодцы, вы выполнили мой приказ, приказ Родины, я вам благодарен". Это дорогого стоит для любого солдата", — сказал Евкуров.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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