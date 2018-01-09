Анкара обвинила Дамаск в ударах по умеренной оппозиции в районе Идлиба

АНКАРА, 9 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Сирийская правительственная армия под предлогом борьбы с террористами наносит удары по умеренной оппозиции в провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между рядом радикальных группировок, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"*. На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции среди главарей бандформирований растут разногласия, зачастую приводящие к вооруженным стычкам между бандами, в результате которых гибнут мирные граждане.

"Режим под предлогом борьбы с "ан-Нусрой"* бьет по умеренной оппозиции. Эта ситуация может нарушить политическое урегулирование. Те стороны, которые встретятся в Сочи (на конгрессе нацдиалога Сирии 29-30 января – ред.), не должны так поступать", — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.