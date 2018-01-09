Евкуров оценил влияние операции в Сирии на Вооруженные силы России

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия испытала в Сирии новые образцы вооружения и получила возможность совершенствовать свои Вооруженные силы, сообщил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Россия проводила операцию против запрещенной террористической группировки "Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

"С учетом опыта боевых действий в Сирии мы сегодня имеем возможность совершенствовать наши Вооруженные силы. Мы испытали новые образцы вооружения, начиная со стрелкового вооружения и экипировки солдата, заканчивая средствами разведки, связи, высокоточного поражения… Я уверен, что благодаря сирийскому опыту в последующем военно-промышленный комплекс, научно-исследовательские институты будут очень серьезно работать над совершенствованием нашей техники", — сказал Евкуров.

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По словам Евкурова, российские Вооружённые силы также накопили опыт управления силами и средствами на отдалённых рубежах, благодаря которому совершенствовалась система управления. Кроме того, почти 50 тысяч российских военнослужащих получили опыт борьбы с международным терроризмом лицом к лицу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.