Евкуров оценил влияние операции в Сирии на Вооруженные силы России

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия испытала в Сирии новые образцы вооружения и получила возможность совершенствовать свои Вооруженные силы, сообщил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"С учетом опыта боевых действий в Сирии мы сегодня имеем возможность совершенствовать наши Вооруженные силы. Мы испытали новые образцы вооружения, начиная со стрелкового вооружения и экипировки солдата, заканчивая средствами разведки, связи, высокоточного поражения… Я уверен, что благодаря сирийскому опыту в последующем военно-промышленный комплекс, научно-исследовательские институты будут очень серьезно работать над совершенствованием нашей техники", — сказал Евкуров.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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