МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов в САР продолжатся, но оставшийся контингент РФ в Сирии обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками террористов, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается военно-боевой и иной составляющей, лучше информацию получать от наших коллег из министерства обороны", — сказал он журналистам.

Он также напомнил, что ранее, "принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций".

"При этом все, и в том числе президент, отдавали отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся. Они будут продолжаться. И в данном случае тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, они обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий и в русле политического урегулирования", — пояснил Песков.

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