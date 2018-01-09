Российские спецслужбы помогут Сирии в борьбе с боевиками, заявил Евкуров

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уверен, что российские спецслужбы помогут сирийским коллегам в борьбе с бандподпольем, которая предстоит стране после победы над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*.
По словам Евкурова, дальше Сирию ждет непримиримая бескомпромиссная борьба с бандподпольем, с теми, кто не согласен с победой сирийской армии.
"Террористы оставили ячейки – и спящие, и активные. За ними стоят спецслужбы ряда иностранных государств. Будет очень тяжело, потому что у сирийских спецслужб нет опыта борьбы с бандподпольем, как не было опыта борьбы с международным терроризмом у сирийской армии. У наших спецслужб такой опыт есть, и я уверен, что они помогут Сирии так же, как помогали наши вооруженные силы", — сказал Евкуров в интервью РИА Новости
Он отметил, что кроме бандподполья, на территории Сирии остаются различные формы оппозиции – те, кто вернулись к мирной жизни.
Кроме того, по мнению Евкурова, очень важно прекратить преследование всех, кто сдался, кто вернулся к мирной жизни: должна быть амнистия независимо от тяжести преступлений.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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