Россия подняла боевой дух сирийской армии, считает Евкуров

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия подняла боевой дух сирийской армии, которая доказала, что в состоянии обеспечивать порядок на своей территории, в том числе вооруженным путем, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Россия проводила операцию против запрещенной террористической группировки "Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

"Мы (Россия – ред.) подняли боевой дух сирийской армии, которая доказала, что она в состоянии на своей территории обеспечивать порядок, в том числе вооруженным путем. Большое количество наших офицеров работало в рядах сирийской армии. Это вдохновляло сирийских солдат…", — сказал Евкуров.

"Мы дали им надежду, и они эту надежду оправдали. Они научились воевать, они научились не бояться. И я уверен, что они и дальше будут поддерживать порядок на своей территории", — подчеркнул глава Ингушетии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.