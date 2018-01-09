Победой в Сирии Россия вернула статус мировой державы, заявил Евкуров

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Завершением операции в Сирии Россия восстановила статус мировой державы, и это не нравится США, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров."Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.
"Это не просто успех. Это заявка России на присутствие в рейтинге мирового лидерства. Конечно, США это не нравится, и они пытаются перетянуть одеяло на себя. Но факт есть факт: мы восстановили статус мировой державы", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос, является ли успехом для России завершение операции в Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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