Победой в Сирии Россия вернула статус мировой державы, заявил Евкуров

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Завершением операции в Сирии Россия восстановила статус мировой державы, и это не нравится США, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Россия проводила в Сирии операцию против запрещенной террористической группировки "Исламское государство" * с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

"Это не просто успех. Это заявка России на присутствие в рейтинге мирового лидерства. Конечно, США это не нравится, и они пытаются перетянуть одеяло на себя. Но факт есть факт: мы восстановили статус мировой державы", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос, является ли успехом для России завершение операции в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>