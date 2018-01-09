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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские специалисты подготовили еще 93 сапера из числа сирийских военных

09:1609.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРоссийский военнослужащий (второй справа) обучает сирийских солдат поисковой тактике и обнаружению взрывных устройств. Архивное фотоРоссийский военнослужащий (второй справа) обучает сирийских солдат поисковой тактике и обнаружению взрывных устройств. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХОМС (Сирия), 9 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают готовить саперов для разминирования освобожденных от террористов районов Сирии, в рамках программы ускоренного обучения подготовлено еще 93 специалиста из числа сирийских военных, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии выпуска слушателей курсов при Международном противоминном центре.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские саперы рассказали о разминировании освобожденных районов Сирии

Специально разработанная российскими военными программа обучения позволяет готовить специалистов по разминированию в кратчайшие сроки. "Здесь, в стенах центра, они (сирийские военнослужащие) в течение месяца прошли программу по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы проводили для них практические и теоретические занятия по изучению средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, также по уничтожению боеприпасов. Эти знания они в дальнейшем будут использовать на практике", — рассказал журналистам начальник филиала Международного противоминного центра гвардии подполковник Михаил Багров.

После освобождения Сирии от боевиков "Исламского государства"* (ИГ*) возвращение беженцев стало одной из главных проблем: они не могут вернуться в свои дома, поскольку многие районы заминированы, а в сирийской армии не хватает саперов.

"Главной целью открытия центра была необходимость подготовки большого числа специалистов для очистки освобожденной территории от мин и взрывчатки, которыми террористы наводнили дома и улицы. Мы выражаем большую благодарность российской армии за помощь в разминировании нашей территории и подготовку сирийских саперов. Это поможет мирным жителям побыстрее вернуться в свои дома", — отметил начальник инженерных войск Сирийской Арабской армии генерал-лейтенант Абдул Керим Адери.

Основная проблема разминирования в Сирии заключается в необходимости обезвреживать большое количество кустарно изготовленных боеприпасов, взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки и бытовые предметы, а также мин-растяжек — взрывные устройства, приводимые в действие от натянутой проволоки и других средств, ведущих к чеке гранаты, к мине или снаряду. Это самый распространенный вариант минирования в сельских районах Сирии.

Российские инструкторы обучают сирийских саперов хорошо отработанным и безопасным способам разминирования растяжек с помощью простых, но крайне эффективных технических средств — "кошек" для траления мин. "Они могут забрасываться как вручную, так и одиночным выстрелом из автомата", — рассказал журналистам слушатель курсов Мухаммад Салех Будель.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо. Российские специалисты подготовили для сирийской армии почти 900 саперов, внедрив новые методики обучения применительно к сирийскому климату и грунту. Все выпускники курсов получают миноискатели и экипировку российского производства.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
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