Пушков рассказал о "важном сдвиге" в сирийском конфликте

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия прекратила оказывать военную поддержку сирийским боевикам, что должно частично способствовать урегулированию конфликта в Сирии, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска — дело гиблое", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter

По мнению Пушкова, решение Саудовской Аравии является "важным сдвигом" в разрешении сирийского конфликта.

Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики длится с марта 2011 года. Россия приступила к военной операции против террористической группировки "Исламское государство"* в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин дал приказ вывести российскую группировку войск из Сирии.

Западная коалиция во главе с Соединенными Штатами приступила к военной операции в Сирии с 2014 года без официального разрешения Дамаска.

Сирийское урегулирование является предметом переговоров в рамках женевского формата. Кроме того, ожидается проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в конце января этого года.

*Террористическая организация, запрещенная в России