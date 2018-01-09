Пушков рассказал о "важном сдвиге" в сирийском конфликте

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия прекратила оказывать военную поддержку сирийским боевикам, что должно частично способствовать урегулированию конфликта в Сирии, считает российский сенатор Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, решение Саудовской Аравии является "важным сдвигом" в разрешении сирийского конфликта.
Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики длится с марта 2011 года. Россия приступила к военной операции против террористической группировки "Исламское государство"* в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин дал приказ вывести российскую группировку войск из Сирии.
Сирийское урегулирование является предметом переговоров в рамках женевского формата. Кроме того, ожидается проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в конце января этого года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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