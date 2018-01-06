В Идлибе и под Дамаском зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Отдельные нарушения режима прекращения огня зафиксированы в сирийской провинции Идлиб и пригороде Дамаска за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригороде Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", — говорится в сообщении.

Кроме того, подписано соглашение о присоединении населенного пункта Эль-Васита провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

Также сообщается о продолжении переговоров о присоединении к режиму с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

Добавляется, что центр продолжает оказывать помощь беженцам и перемещенным лицам. Всего за прошедшие сутки в свои дома вернулись 122 человека, в том числе 76 в провинции Дейр-эз-Зор, 25 — в Алеппо и 21 — в Хомс.

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