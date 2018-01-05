Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 6 нарушений

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — также шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений в провинциях: Алеппо – 1, Дамаск – 3, Идлиб – 2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2378,7 т. В течение суток медицинская помощь оказана 48 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 67772 жителям", — добавляют в Минобороны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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