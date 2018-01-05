Российские военные доставили гумпомощь жителям сирийского Аюба

АЮБА (Сирия), 5 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Аюба, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Города Аюба расположен в провинции Дераа, неподалеку от позиций боевиков вооруженной оппозиции в соседней провинции — Эль-Кунейтре. В Аюбе проживает 2 тысячи человек. Треть населения — беженцы. Это единственный населенный пункт в данном районе, куда доходят гумконвои.

"Я живу здесь с самого начала войны, всегда было тяжело с продуктами, сейчас полегче. До нас наконец-то стала доходить помощь, многие из соседних деревень переехали из-за этого в нашу. Уже почти три месяца у нас перебои со снабжением, и именно сейчас эта помощь нам очень нужна", — рассказал журналистам местный житель Шулим Андус.

Представители центра также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.

"Мне врач выписал лекарства от болей в спине. У нас серьезные перебои с лекарствами, нигде не купить, а если найдешь, то только за большие деньги", — сообщила мать семерых детей Самира Аль-Мухаммед, которая приехала на прием к российским медикам из соседней деревни.

Сотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.

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