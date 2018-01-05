Российские военные доставили гумпомощь жителям сирийского Аюба

АЮБА (Сирия), 5 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Аюба, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я живу здесь с самого начала войны, всегда было тяжело с продуктами, сейчас полегче. До нас наконец-то стала доходить помощь, многие из соседних деревень переехали из-за этого в нашу. Уже почти три месяца у нас перебои со снабжением, и именно сейчас эта помощь нам очень нужна", — рассказал журналистам местный житель Шулим Андус.
Представители центра также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.
Сотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.
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