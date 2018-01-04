Джонсон и Тиллерсон выступили за "оживление" политического процесса в Сирии

ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак. Главы МИД Великобритании и США Борис Джонсон и Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре заявили о необходимости "оживить" процесс политического урегулирования в Сирии.

"По поводу кризисов на Ближнем Востоке — они обсудили важность продолжения процесса, направленного на политическое урегулирование в Йемене, и необходимость оживить политический процесс в Сирии", — говорится в сообщении британского МИД по итогам телефонного разговора Джонсона и Тиллерсона.

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