Еще один населенный пункт в Сирии присоединился к режиму прекращения огня

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Населённый пункт Заафарана в провинции Хомс присоединился к режиму прекращения боевых действий 3 января, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в четверг.

В течение суток российско-иранско-турецкий совместный координационный центр фиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригороде Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, отмечается в сообщении.

"За сутки подписано соглашение о присоединении населённого пункта Заафарана в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. В населённом пункте Дейр-эль-Фардис провинции Хомс проведена рабочая встреча с родственниками членов оппозиционных вооруженных формирований в целях разъяснения порядка присоединения к режиму прекращения боевых действий и урегулирования их статуса сирийскими властями", — говорится в сообщении.

Кроме того в Центре по примирению в Дамаске прошла встреча с группой шейхов, имеющих влияние на незаконные вооруженные формирования в провинциях Сирии, где обсуждались основные условия примирения враждующих сторон в районе Восточного Каламуна.

Как отмечают в Центре, продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Эль-Кунейтра, Хомс.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>