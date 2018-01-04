ООН доставила 160 тонн гумпомощи в Телль-Гехаб в сирийской провинции Деръа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Более 160 тонн гумпомощи ООН доставили в Телль-Гехаб в сирийской провинции Деръа, сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в четверг.

"За прошедшие сутки обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт ТЕЛЛЬ-ГЕХАБ в провинции ДЕРЪА. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 162 тонны", — говорится в сообщении.

Кроме того Центр по примирению и министерство примирения Сирии проверяют готовность инфраструктуры населенного пункта Эль-Бувайда к возвращению беженцев.

Комитетом по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор при участии российского Центра по примирению продолжается работа по возращению беженцев на восточный берег реки Евфрат.

Всего за сутки в свои дома вернулись 239 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор – 193 человека, в провинции Алеппо – 22, провинции Хомс – 24, говорится в сообщении Центра.

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