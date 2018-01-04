Париж согласен, чтобы француженок-террористок судили прямо в Сирии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курдские органы самоуправления на севере Сирии могут самостоятельно судить гражданок Франции, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), при условии соблюдения их прав, заявил представитель французского правительства Бенжамен Гриво в эфире телеканала BFMTV.
"Если у курдской стороны в Сирии имеются судебные институты, которые в состоянии обеспечить справедливый процесс и гарантировать права обвиняемых на защиту, их (гражданок Франции) будут судить прямо там", — сказал Гриво.
Кёниг подпала под влияние радикального исламизма после общения со своим первым супругом, выходцем из Алжира. В 2012 году женщина отправилась в Сирию, оставив в Лорьяне двух детей.
По данным СМИ, Кёниг, принявшая имя Умму Тавваб (Ummu Tawwab) завербовала в ряды ИГ* не менее 200 французов и призывала к нападениям на правительственные институты Франции и французских военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>