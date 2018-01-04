Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* (запрещены в РФ).
"Всего проведено гуманитарных акций — 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза — 2378,7 тонны", — отмечается в сообщении.
Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2321. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось прежним — 234.
*Террористическая организация, запрещена в России
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