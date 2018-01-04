Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. архивное фото

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — пять, Деръа — два, Латакия — три, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений в провинциях: Алеппо — одно, Дамаск — одно, Деръа — одно, Идлиб — четыре", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* (запрещены в РФ).

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарных акций не проводилось. Подчеркивается, что в течение суток медицинская помощь оказана 37 жителям, всего медицинская помощь оказывалась — 67 тысячам 724 жителям.

"Всего проведено гуманитарных акций — 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза — 2378,7 тонны", — отмечается в сообщении.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2321. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось прежним — 234.

*Террористическая организация, запрещена в России

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