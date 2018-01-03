Сирийская армия отбила у "Джебхат ан-Нусры"* ряд деревень в провинции Идлиб

ДАМАСК, 3 янв — РИА Новости. Подразделения сирийских правительственных сил выбили террористов "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) из нескольких деревень на юге провинции Идлиб, сообщил в среду РИА Новости один из войсковых командиров.

"Сирийская армия продолжает операции на юго-востоке провинции Идлиб и распространила полный контроль на две деревни: Умм-Сахридж и Эд-Дарибия, а также железнодорожную станцию Умм-Сахридж", — сообщил военный.

Собеседник агентства добавил, что армейские подразделения также заняли населенные пункты Умм-аль-Халяхиль, Эт-Тавиба и ферму Эль-Джадаан. По словам командира, террористы "Джебхат ан-Нусры" в ходе боев оказывают правительственным войскам ожесточенное сопротивление.

* Террористическая организация, запрещена в России