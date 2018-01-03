Россия зафиксировала 10 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Бойцы сирийской армии и отрядов ополчения на подступах к городу Эль-Карьятейн, захваченному террористами. Архивное фото

Бойцы сирийской армии и отрядов ополчения на подступах к городу Эль-Карьятейн, захваченному террористами. Архивное фото

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, Турция — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в среду.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – восемь, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Дамаск – три, Идлиб – два, Латакия – два", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2378,7 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 39 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 67687 жителям", — добавляют в Минобороны.

Как отмечается в бюллетене, соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2320. Число вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, тоже не изменилось – 234.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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