Россия зафиксировала 10 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, Турция — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в среду.
По данным Минобороны РФ, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2378,7 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 39 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 67687 жителям", — добавляют в Минобороны.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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