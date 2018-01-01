В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция – ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – пять, Хомс – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, местному населению доставлены продукты питания общим весом 2,4 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 46 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Шения провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2320.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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