В Ракке из массового захоронения извлекли тела 44 жертв боевиков ИГ*

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Тела еще 44 жертв боевиков террористической группировки ИГ* были извлечены из второй массовой могилы, обнаруженной под сирийской Раккой, сообщает местное агентство SANA.

Накануне агентство сообщило об обнаружении двух массовых захоронений жертв ИГ* в окрестностях Ракки, которая находилась под контролем группировки с 2014 по октябрь 2017 года. После обнаружения могил из первой были извлечены останки не менее 115 человек, в том числе военных и гражданских лиц.

"Работы по извлечению тел погибших из второй массовой могилы… к юго-востоку от города Дабси-Афнан завершены с извлечением 44 тел мирных жителей и военных, которых казнила экстремистская группировка ИГ*, когда находилась в западных пригородах Ракки", — сообщил агентству начальник полиции соседней провинции Алеппо Исам аш-Шали.

Он отметил, что принимаются правовые и технические меры, чтобы установить личности погибших и передать их останки родственникам.