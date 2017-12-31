В Ракке из массового захоронения извлекли тела 44 жертв боевиков ИГ*

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Тела еще 44 жертв боевиков террористической группировки ИГ* были извлечены из второй массовой могилы, обнаруженной под сирийской Раккой, сообщает местное агентство SANA.
"Работы по извлечению тел погибших из второй массовой могилы… к юго-востоку от города Дабси-Афнан завершены с извлечением 44 тел мирных жителей и военных, которых казнила экстремистская группировка ИГ*, когда находилась в западных пригородах Ракки", — сообщил агентству начальник полиции соседней провинции Алеппо Исам аш-Шали.
Он отметил, что принимаются правовые и технические меры, чтобы установить личности погибших и передать их останки родственникам.
* Запрещенная в России террористическая организация
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