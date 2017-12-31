В Сирии боевики обстреляли лагерь беженцев

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте подвергли минометному обстрелу окрестности сирийской столицы Дамаска в обход действующего режима прекращения огня, один мирный житель погиб и один получил ранение, передает сирийское агентство САНА.

По словам источника в полицейском управлении района Дамаска, обстрелу подверглись предместье Хараста и лагерь беженцев Аль-Вафедин.

В результате обстрела также был нанесен материальный ущерб государственным и частным постройкам.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами-гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Данную зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования "Джейш аль-Ислам"*.

* Запрещенная в России террористическая организация