В Сирии в 2017 году восстановили основные школы и детские сады

ХМЕЙМИМ (Сирия), 30 дек — РИА Новости. В Сирии в 2017 году восстановлены основные объекты социально значимой инфраструктуры, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что дальнейшие мероприятия, проводимые Центром по примирению, будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи сирийскому народу.