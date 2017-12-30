В Сирии еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Населенный пункт Риджм-Хусейн провинции Алеппо за минувшие сутки присоединился к режиму прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Риджм-Хусейн провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2319. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

Сообщается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – один, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – два, Хама – одно.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Добавляется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция по доставке продовольствия в город Алеппо, общим весом 2,4 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 27 жителям. В рамках акции "Юнармия России – детям Сирии!" с участием общественной организации "Боевое братство" в городе Латакия 450 детям вручены новогодние подарки.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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